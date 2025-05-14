Российская атака по Сумской области: повреждены дома, возник масштабный пожар

Обстрел Сум

Напомним, 6 мая российские оккупанты ударили по пригороду Сум около 17:30. Тогда для атаки враг использовал баллистическую ракету.

Сначала местные власти писали об одном погибшем ребенке. Позже она уточнила, что из-за удара России погибла молодая девушка. Также ранения получили семь человек - одна взрослая женщина и шестеро детей.

Подробно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

В целом в последнее время враг усилил обстрелы Сумской области. Больше всего страдают Белопольская и Ворожбянская громады.

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