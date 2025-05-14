Російська атака по Сумській області: пошкоджено будинки, виникла масштабна пожежа

Частково зруйновані нежитлові приміщення, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, виникла масштабна пожежа.

Для ліквідації наслідків атаки на місце події негайно були направлені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також місцеві пожежні команди з прилеглих населених пунктів.

За даними представників ДСНС, спільними зусиллями вдалося оперативно ліквідувати всі осередки загоряння та запобігти його подальшому поширенню.