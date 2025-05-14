Российская атака по Сумской области: повреждены дома, возник масштабный пожар

В результате вражеских ударов по одному из населенных пунктов Кролевецкой громады на Сумщине были повреждены дома. В частности возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным представителей ГСЧС, совместными усилиями удалось оперативно ликвидировать все очаги возгорания и предотвратить его дальнейшее распространение.

Для ликвидации последствий атаки на место происшествия немедленно были направлены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также местные пожарные команды из близлежащих населенных пунктов.

Обстрел Сум

Напомним, 6 мая российские оккупанты ударили по пригороду Сум около 17:30. Тогда для атаки враг использовал баллистическую ракету.

Сначала местные власти писали об одном погибшем ребенке. Позже она уточнила, что из-за удара России погибла молодая девушка. Также ранения получили семь человек - одна взрослая женщина и шестеро детей.

Подробно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

В целом в последнее время враг усилил обстрелы Сумской области. Больше всего страдают Белопольская и Ворожбянская громады.

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