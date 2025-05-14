Российская атака по Сумской области: повреждены дома, возник масштабный пожар
В результате вражеских ударов по одному из населенных пунктов Кролевецкой громады на Сумщине были повреждены дома. В частности возник масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Частично разрушены нежилые помещения, взрывной волной повреждены жилые дома, возник масштабный пожар.
Для ликвидации последствий атаки на место происшествия немедленно были направлены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), а также местные пожарные команды из близлежащих населенных пунктов.
По данным представителей ГСЧС, совместными усилиями удалось оперативно ликвидировать все очаги возгорания и предотвратить его дальнейшее распространение.
Обстрел Сум
Напомним, 6 мая российские оккупанты ударили по пригороду Сум около 17:30. Тогда для атаки враг использовал баллистическую ракету.
Сначала местные власти писали об одном погибшем ребенке. Позже она уточнила, что из-за удара России погибла молодая девушка. Также ранения получили семь человек - одна взрослая женщина и шестеро детей.
Подробно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.
В целом в последнее время враг усилил обстрелы Сумской области. Больше всего страдают Белопольская и Ворожбянская громады.
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