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Російська атака по Сумській області: пошкоджено будинки, виникла масштабна пожежа

Середа 14 травня 2025 11:22
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Російська атака по Сумській області: пошкоджено будинки, виникла масштабна пожежа Фото: РФ атакувала Сумську область (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Внаслідок ворожих ударів по одному з населених пунктів Кролевецької громади на Сумщині було пошкоджено будинки. Зокрема виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Частково зруйновані нежитлові приміщення, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, виникла масштабна пожежа.

Для ліквідації наслідків атаки на місце події негайно були направлені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також місцеві пожежні команди з прилеглих населених пунктів.

За даними представників ДСНС, спільними зусиллями вдалося оперативно ліквідувати всі осередки загоряння та запобігти його подальшому поширенню.

Обстріл Сум

Нагадаємо, 6 травня російські окупанти вдарили по передмістю Сум близько 17:30. Тоді для атаки ворог використав балістичну ракету.

Спочатку місцева влада писала про одну загиблу дитину. Пізніше вона уточнила, що через удар Росії загинула молода дівчина. Також поранення дістали семеро людей - одна доросла жінка і шестеро дітей.

Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що вранці 13 квітня війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.

Загалом останнім часом ворог посилив обстріли Сумської області. Найбільше страждають Білопільська та Ворожбянська громади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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