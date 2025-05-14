Російська атака по Сумській області: пошкоджено будинки, виникла масштабна пожежа
Внаслідок ворожих ударів по одному з населених пунктів Кролевецької громади на Сумщині було пошкоджено будинки. Зокрема виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Частково зруйновані нежитлові приміщення, вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, виникла масштабна пожежа.
Для ліквідації наслідків атаки на місце події негайно були направлені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також місцеві пожежні команди з прилеглих населених пунктів.
За даними представників ДСНС, спільними зусиллями вдалося оперативно ліквідувати всі осередки загоряння та запобігти його подальшому поширенню.
Обстріл Сум
Нагадаємо, 6 травня російські окупанти вдарили по передмістю Сум близько 17:30. Тоді для атаки ворог використав балістичну ракету.
Спочатку місцева влада писала про одну загиблу дитину. Пізніше вона уточнила, що через удар Росії загинула молода дівчина. Також поранення дістали семеро людей - одна доросла жінка і шестеро дітей.
Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, що вранці 13 квітня війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.
Загалом останнім часом ворог посилив обстріли Сумської області. Найбільше страждають Білопільська та Ворожбянська громади.
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