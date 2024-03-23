ua en ru
Сб, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия вряд ли сможет защитить все НПЗ от украинских атак, - разведка Британии

Москва, Суббота 23 марта 2024 12:06
UA EN RU
Россия вряд ли сможет защитить все НПЗ от украинских атак, - разведка Британии Фото: британская разведка считает, что РФ вряд ли сможет защитить все НПЗ (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вряд ли сможет защитить все нефтеперерабатывающие заводы от украинских ударов. Недавние атаки вывели из строя не менее 10% мощностей российских НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (Х).

Как отмечали в украинских спецслужбах, Украина за последнее время нанесла удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников. Так, 15-16 марта были атакованы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Самарской области.

"Некоторые из самых отдаленных объектов, подвергшихся атаке, находятся примерно в 900 км от Украины, что подчеркивает зону действия атак украинских БПЛА", - говорится в сводке.

Как отмечает разведка, такие удары наносят финансовые потери для России, влияя на внутренний рынок топлива. Недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов.

Капитальный ремонт на НПЗ может занять некоторое время. Разведка предполагает, что из-за санкций ремонт затянется.

"По словам чиновника Минэнергоугля РФ, для защиты НПЗ планируется развернуть системы ПВО "Панцирь". Однако, учитывая размер и масштаб российской энергетики, вряд ли Россия сможет защитить все уязвимые объекты", - считает разведка.

Атаки на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Недавно издание Financial Times сообщило, что США якобы призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что информация о влиянии ударов украинских дронов по российским НПЗ на мировые цены на нефть не соответствует действительности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Великобритания НПЗ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными