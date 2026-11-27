Министерство энергетики России находится "в контакте" с Соединенными Штатами по дизельной сделке.
Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
" Они в контакте с американским Минэнерго " ,
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп и российский диктатор провели переговоры, по итогам которых договорились о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.
В рамках этой договоренности Минфин США выдал временную лицензию, приостанавливающую действие отдельных санкций и позволяющую стране-агрессору начать экспортные поставки.
В США выразили надежду, что ослабление санкций в отношении российского дизеля поможет склонить российского диктатора к компромиссу по завершению войны в Украине.
Отметим, Россия планирует до конца года вернуться к предыдущим объемам экспорта дизтоплива. В Москве также заявили о возможности привлечения новых покупателей.
РБК-Украина также писало, что демократы в США готовят основу для расследования договоренностей о поставках российского дизтоплива. Соответствующие письма с требованиями уже получили администрации банков и портов.