Міністерство енергетики Росії перебуває "в контакті" зі Сполученими Штатами щодо дизельної угоди.
Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Вони в контакті з американським Міненерго",
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп і російський диктатор провели переговори, за підсумками яких домовилися про постачання російського дизелю на американський та світовий ринки.
У межах цієї домовленості Мінфін США видав тимчасову ліцензію, яка призупиняє дію окремих санкцій і дозволяє країні-агресорці розпочати експортні поставки.
У США висловили сподівання, що послаблення санкцій щодо російського дизелю допоможе схилити російського диктатора до компромісу щодо завершення війни в Україні.
Зазначимо, Росія планує до кінця року повернутися до попередніх обсягів експорту дизпалива. У Москві також заявили про можливість залучення нових покупців.
РБК-Україна також писало, що демократи в США готують підґрунтя для розслідування домовленостей щодо постачання російського дизпалива. Відповідні листи з вимогами вже отримали адміністрації банків і портів.