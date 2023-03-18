С России не снимут санкции без ареста Путина, - экс-чиновник Госдепа США
Россия не сможет выйти из-под санкций, если ордер на арест диктатора Владимира Путина не будет выполнен.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии The New York Times заявил бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепартаменте США Стивен Рапп.
По его словам, решение Международного уголовного суда об ордере на арест сделало Путина изгоем.
"Если он (Путин, - ред.) путешествует, он рискует быть арестованным. Это никогда не исчезнет", - отметил Рапп.
Он добавил, что Путин все же должен предстать перед судом, поскольку в ином случае Россия может не рассчитывать на снятие наложенных на нее ограничений.
"Либо Путин предстанет перед судом в Гааге, либо он будет все больше и больше изолирован и умрет с этим бременем над головой", - уточнил экс-чиновник Госдепа.
Напомним, вчера, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев.
Позже стало известно, что такое решение МУС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах его могут арестовать.
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