З Росії не знімуть санкції без арешту Путіна, - ексчиновник Держдепу США

Росія не зможе вийти з-під санкцій, якщо ордер на арешт диктатора Володимира Путіна не буде виконано.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі The New York Times заявив колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Держдепартаменті США Стівен Рапп.

За його словами, рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт зробило Путіна ізгоєм.

"Якщо він (Путін, - ред.) подорожує, він ризикує бути заарештованим. Це ніколи не зникне", - зазначив Рапп.

Він додав, що Путін все ж таки має постати перед судом, оскільки в іншому випадку Росія може не розраховувати на зняття накладених на неї обмежень.

"Або Путін стане перед судом у Гаазі, або він буде все більше і більше ізольований і помре з цим тягарем над головою", - уточнив ексчиновник Держдепу.