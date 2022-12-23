ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британская разведка оценила способность России увеличить свою армию

Новина українською →
Украина, Пятница 23 декабря 2022 09:05
Британская разведка оценила способность России увеличить свою армию Фото: британская разведка усомнилась в способности РФ увеличить армию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президенту РФ Путину 21 декабря были представлены планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 миллиона человек. Однако неясно, когда будет достигнут этот уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых увеличится до дивизии. Он сослался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.

По данным британской разведки, это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.

При этом в Минобороны Британии отмечают, что остается неясным, как Россия найдет новобранцев для такого увеличения в то время, "когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине".

Ранее британская разведка сообщала, что срежиссированные встречи Путина с генералами направлены на снятие с Путина ответственности за военные неудачи, высокий уровень смертности и рост общественного недовольства мобилизацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шойгу
NEWS
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
ВСУ отразили 19 атак россиян в четырех областях, - Генштаб
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация