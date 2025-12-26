В России сорвался первый запуск новой ракеты в России

Россия и Казахстан отложили первый запуск в рамках совместного космического проекта "Байтерек", включая дебют российской ракеты "Союз-5". Причиной назвали дополнительные проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как утверждают в российском космическом агентстве "Роскосмос", запуск перенесен для дополнительных проверок бортовых систем и наземного оборудования. Программа "Байтерек" находится на завершающей стадии, а дополнительные испытания должны обеспечить безопасный и успешный первый запуск.

Ракета "Союз-5" должна была стартовать до конца года с нового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур в Казахстане, который десятилетиями был главной космической площадкой России. Программа позиционируется как конкурент SpaceX Илона Маска.

Разработка "Союз-5" отстает от графика из-за лет задержек и санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году и расширенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Роскосмос сообщил, что новую дату запуска определят после завершения всех испытаний и согласования между участниками программы.

Кроме того, российская космическая программа столкнулась с другими проблемами. В конце ноября стартовая площадка на Байконуре была повреждена во время запуска ракеты к Международной космической станции, что временно помешало пилотируемым полетам. Ремонт стартовой площадки планируется завершить до конца февраля.

Сейчас для запуска космических аппаратов Россия использует собственные космодромы. 25 декабря ракета-носитель "Союз 2.1а" стартовала с Плесецка, еще один запуск "Союз" планируется 28 декабря с Восточного.