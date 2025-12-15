В РФ сорвался запуск ракеты "Протон-М" с Байконура: ЦПИ назвал главную причину
В России не состоялся запуск ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура, запланированный на 15 декабря. Это еще один удар по космической отрасли страны, которая находится в серьезном кризисе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Официальной причиной отмены запуска назвали "локальное несоответствие" в разгонном блоке ракеты. В российских ведомствах традиционно объясняют подобные ситуации техническими сбоями, характерными для новых или экспериментальных проектов.
Впрочем, в данном случае речь идет о "Протон-М" - ракете, которая эксплуатируется еще со времен СССР и которая десятилетиями считалась одной из основных в российской космической программе.
"Именно поэтому этот инцидент является показательным и логично вписывается в общую картину "космических" проблем России", - отмечают в Центре.
Как указали в Центре противодействия дезинформации, недавно на Байконуре произошла авария при запуске космического корабля "Союз". которая привела к повреждению стартовой площадки, уже показала, что даже ключевая инфраструктура космодрома Байконур находится в уязвимом состоянии.
Несмотря на попытки российской пропаганды списать все на "отдельные недостатки" на самом деле в Центре считают, эта цепочка неудач свидетельствует о деградации всей космической отрасли.
"Пока идет война, которая поглощает все ресурсы, и санкции, Россия теряет способность поддерживать статус "великой космической державы", - говорится в сообщении.
Напомним, во время запуска корабля "Союз МС-28" к МКС 27 ноября произошло падение кабины обслуживания. Эта авария привела к остановке всех пилотируемых запусков, что стало крупнейшим сбоем в российской космической программе со времен начала освоения орбиты.