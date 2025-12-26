У Росії зірвався перший запуск нової ракети

Росія та Казахстан відклали перший запуск у рамках спільного космічного проєкту "Байтерек", включно з дебютом російської ракети "Союз-5". Причиною назвали додаткові перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як стверджують у російському космічному агентстві "Роскосмос", запуск перенесено для додаткових перевірок бортових систем і наземного обладнання. Програма "Байтерек" перебуває на завершальній стадії, а додаткові випробування мають забезпечити безпечний і успішний перший запуск.

Ракета "Союз-5" мала стартувати до кінця року з нового комплексу "Байтерек" на космодромі Байконур у Казахстані, який десятиліттями був головним космічним майданчиком Росії. Програма позиціонується як конкурент SpaceX Ілона Маска.

Розробка "Союз-5" відстає від графіка через роки затримок та санкції, запроваджені після анексії Криму у 2014 році та розширені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Роскосмос повідомив, що нову дату запуску визначать після завершення всіх випробувань та узгодження між учасниками програми.

Крім того, російська космічна програма зіткнулася з іншими проблемами. Наприкінці листопада стартовий майданчик на Байконурі був пошкоджений під час запуску ракети до Міжнародної космічної станції, що тимчасово перешкодило пілотованим польотам. Ремонт стартового майданчика планується завершити до кінця лютого.

Наразі для запуску космічних апаратів Росія використовує власні космодроми. 25 грудня ракета-носій "Союз 2.1а" стартувала з Плесецька, ще один запуск "Союз" планується 28 грудня зі Східного.