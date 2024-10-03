В России заявили о задержании украинских разведчиков. В ЦПД опровергли

Как отмечается, российские пропагандистские ресурсы распространяют сообщения о том, что ФСБ якобы задержала сотрудников ГУР, пытавшихся проникнуть в Россию с территории Литвы, чтобы "собрать информацию о защищенности границы и похитить ребенка".

"Центр верифицировал эту информацию - она фейковая. Также информация абсолютно бессмысленна и не имеет ничего общего с реальностью. Украинская разведка не использует подобных методов. Это заявление - очередная провокация спецслужб РФ", - подчеркнули в ЦПД.