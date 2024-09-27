"Запад согласовал Буданова на президента": в Украине опровергли фейк российской пропаганды
Российские СМИ распространяют информацию, что кандидатура начальника ГУР Кирилла Буданова согласована на пост президента Украины. Россияне заявляют, что это вроде бы согласовали между собой западные спецслужбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPRAVDI.
Что предшествовало
В ряде СМИ появилась информация о том, что руководитель ГУР Кирилл Буданов планирует стать следующим президентом Украины. Средства массовой информации заявляют, что такой план уже согласован в ЦРУ и МИ-6.
Эти данные кремлевские пропагандисты создали на основе "собственных источников", заявлений предателя Олега Царева и несуществующих результатов опроса КМИС.
Опровержение фейка
Как заявляют в SPRAVDI, подобные данные являются очередным российским фейком.
Ведь опрос КМИС, на который ссылаются российские СМИ, был опубликован в июне 2024 по случаю пятилетия пребывания Владимира Зеленского на посту президента. Опрос содержит исключительно данные о динамике уровня доверия главе государства и политической партии "Слуга народа". В нем не оценивался "политический рейтинг" Буданова.
Кроме этого, следует отметить, что бывший нардеп Царев с 2014 года находится на территории РФ и оккупированных территориях Украины. Он активно сотрудничает с российскими спецслужбами и регулярно распространяет фейки.
И основное – Буданов неоднократно заявлял об отсутствии у него политических амбиций.
"Вброс о Буданове – это часть информационной спецоперации, направленной на дискредитацию военно-политического руководства Украины", - говорится в сообщении.
Фейки РФ с участием Буданова
Российские медиа неоднократно распространяли фейковые новости о руководителе ГУР Кирилле Буданове. В конце марта они придумали фейк с привлечением бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, якобы заменив его на Буданова, чтобы "довести" причастность Украины к теракту в "Крокус Сити" под Москвой 22 марта.
Ранее кремлевские пропагандисты такжеугадали фейк о якобы смерти Кирилла Буданова, использовав логотип одного из украинских СМИ для распространения этой ложной информации.
Кроме того, в июне 2023 года немецкое издание Stern опровергло российский фейк, согласно которому глава ГУР МО Кирилл Буданов якобы находится в коме .
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