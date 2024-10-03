UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії заявили про затримання українських розвідників. У ЦПД спростували

Фото: у Росії поширюють фейк про затримання українських развідників (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські пропагандисти заявили, що ФСБ нібито затримала співробітників Головного управління розвідки Міноборони України. Однак це - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначається, російські пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про те, що ФСБ нібито затримала співробітників ГУР, які намагалися проникнути до Росії з території Литви, щоб "зібрати інформацію про захищеність кордону та викрасти дитину".

"Центр верифікував цю інформацію - вона є фейковою. Також інформація є абсолютно безглуздою та не має нічого спільного з реальністю. Українська розвідка не використовує подібних методів. Ця заява - чергова провокація спецслужб РФ", - наголосили у ЦПД.

Російські фейки

Нагадаємо, сьогодні у Росії заявили, що Україна намагалась вдарити по Курській АЕС. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Також нещодавно російські ЗМІ поширювали інформацію, що кандидатуру начальника ГУР Кирила Буданова погоджено на пост президента України. Росіяни заявили, що це нібито узгодили між собою західні спецслужби. Такі дані є черговим російським фейком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБГУРВійна в УкраїніФейки