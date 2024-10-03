В России заявили об атаке на Курскую АЭС. В Украине говорят - фейк

В России заявили, что Украина пыталась ударить по Курской АЭС. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления российских Mash и Shot , а также Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко.

Российские пропагандистские каналы заявили, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС. По их данным, удар был нанесен французской авиабомбой.

Тем временем Shot заявил о четырех попытках ударить. Кроме того, росСМИ заявили, что в сторону Курчатова якобы могли направить украинский дрон "Паляница".

Реакция Украины

В то же время Коваленко отметил, что россияне бросили лживую информацию об ударе по Курской АЭС с HIMARS.

"Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. До чего здесь обстрел АЭС? Он далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет", - объяснил руководитель ЦПИ.

Заметим, что, по всей видимости, россияне и сами запутались в своей лжи. Они даже не могут найти общего в том, из чего именно якобы атаковали Курскую АЭС.

Одни сообщают о ракетах, другие говорят бомбы, а некоторые и вовсе заявили о "Палянице".