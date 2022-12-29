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В России заявили, что "Калибры" не закончатся. В ВСУ назвали это истерикой

Новина українською →
Украина, Четверг 29 декабря 2022 18:36
В России заявили, что "Калибры" не закончатся. В ВСУ назвали это истерикой Фото: спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Заявление Министерства обороны Российской Федерации о том, что ракеты типа "Калибр" у россиян якобы "не закончатся никогда", можно расценивать как приступ истерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Как сообщила Гуменюк, сегодня военное ведомство РФ запостило "мотивационный плакат", в котором заявило, что якобы ракеты "Калибр" у них не закончатся никогда.

"Как правило, это свидетельствует об очередном приступе истерии на той стороне, поскольку они осознают, что ракеты заканчиваются, и понимают, что использование такого оружия для них очень дорогостоящее. А создание новых ракет затруднено, в том числе, вследствие санкций", - пояснила Гуменюк.

В России заявили, что &quot;Калибры&quot; не закончатся. В ВСУ назвали это истерикой

Представитель ОК "Юг" считает, что пост Минобороны РФ можно трактовать, скорее, как обращение к международному сообществу, чтобы усилить санкции против страны-агрессора и предотвратить появление новых ракет этого типа.

Гуменюк подчеркнула, что максимальное количество "Калибров", которыми сегодня были оснащены корабли россиян на боевом дежурстве в акватории Черного моря, составило более 40 ракет. Это, по ее мнению, свидетельствует о том, что они "больше угрожают, чем используют".

"Во время сегодняшней атаки на боевом дежурстве было 20 "Калибров", и страна-террорист выпустила их все. То есть они сегодня, скажем так, шиканули", - отметила Гуменюк.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что россияне начали запускать по Украине "свежие" крылатые ракеты Х-101 - прямо с конвейера.

Напомним, ранее пресс-секретарь Воздушных Сил Украины Юрий Игнат заявлял, что некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера. Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить.

Также мы писали, что Россия еще не использовала свой запас ракет и боеприпасов. Кроме того, враг производит новые снаряды, несмотря на санкции западных стран.

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