У Росії заявили, що "Калібри" не закінчаться. В ЗСУ назвали це істерикою

Заяву Міністерства оборони Російської Федерації про те, що ракети типу "Калібр" у росіян нібито "не закінчаться ніколи", можна розцінювати як напад істерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Оперативного комендування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"..

Як повідомила Гуменюк, сьогодні військове відомство РФ запостило "мотиваційний плакат", в якому заявило, що нібито ракети "Калібр" у них не закінчаться ніколи.

"Як правило, це свідчить про черговий напад істерії на тому боці, оскільки вони усвідомлюють, що ракети закінчуються, і розуміють, що використання такої зброї є для них дуже дороговартісним. А створення нових ракет ускладнено, в тому числі, санкціями", - пояснила Гуменюк.

Речник ОК "Південь" вважає, що пост Міноборони РФ можна трактувати ймовірніше як звернення до міжнародної спільноти, аби посилити санкції проти країни-агресора та запобігти появі нових ракет цього типу.

Гуменюк наголосила, що максимальна кількість "Калібрів", якими були сьогодні оснащені кораблі росіян на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря, становила понад 40 ракет. Це, на її думку, засвідчує, що вони "більше погрожують, ніж використовують".

"Під час сьогоднішньої атаки на бойовому чергуванні було 20 "Калібрів", і країна-терорист випустила їх усі. Тобто вони сьогодні, скажімо так, шиканули", - зазначила Гуменюк.