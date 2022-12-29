У Росії заявили, що "Калібри" не закінчаться. В ЗСУ назвали це істерикою
Заяву Міністерства оборони Російської Федерації про те, що ракети типу "Калібр" у росіян нібито "не закінчаться ніколи", можна розцінювати як напад істерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Оперативного комендування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини"..
Як повідомила Гуменюк, сьогодні військове відомство РФ запостило "мотиваційний плакат", в якому заявило, що нібито ракети "Калібр" у них не закінчаться ніколи.
"Як правило, це свідчить про черговий напад істерії на тому боці, оскільки вони усвідомлюють, що ракети закінчуються, і розуміють, що використання такої зброї є для них дуже дороговартісним. А створення нових ракет ускладнено, в тому числі, санкціями", - пояснила Гуменюк.
Речник ОК "Південь" вважає, що пост Міноборони РФ можна трактувати ймовірніше як звернення до міжнародної спільноти, аби посилити санкції проти країни-агресора та запобігти появі нових ракет цього типу.
Гуменюк наголосила, що максимальна кількість "Калібрів", якими були сьогодні оснащені кораблі росіян на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря, становила понад 40 ракет. Це, на її думку, засвідчує, що вони "більше погрожують, ніж використовують".
"Під час сьогоднішньої атаки на бойовому чергуванні було 20 "Калібрів", і країна-терорист випустила їх усі. Тобто вони сьогодні, скажімо так, шиканули", - зазначила Гуменюк.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що росіяни почали запускати по Україні "свіжі" крилаті ракети Х-101 - прямо з конвеєра.
Нагадаємо, раніше речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат заявляв, що деякі ракети, яка Росія використовує під час обстрілів по території України, йдуть фактично з конвеєра. Ворог витрачає на удари більше запасів, ніж може поповнити.
Також раніше ми писали, що Росія ще не використала свій запас ракет та боєприпасів. Крім того, ворог виготовляє нові снаряди, попри санкцій західних країн.
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