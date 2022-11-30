С конвейера на фронт. В разведке объяснили, где Россия берет ракеты и боеприпасы

Россия еще не использовала запас ракет и боеприпасов. Кроме того, враг производит новые снаряды, несмотря на санкции западных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

"Они уже используют стратегический запас, потому что 30% (запас ракет - ред.) - это как раз тот порог, который всегда должен оставаться при вооружении. Во-вторых, мы видим по тем обломкам ракет, которые применяются, что это ракеты, которые уже производятся в этом году. Это говорит о том, что сразу с конвейера ракеты идут на применение", - отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что российская оборонная промышленность благодаря обходам санкций продолжает функционировать. По словам Скибицкого, враг выпускает крылатые ракеты, хоть и в меньших объемах, чем до начала войны.

Кроме того, разведчик добавил, что Россия активно вывозит боеприпасы из Беларуси.

"В течение длительного времени, это два месяца, РФ вывозила из Беларуси боеприпасы 122-мм, 152-мм. Это артиллерийские боеприпасы. Данных по вывозу из Беларуси ракет типа "Точка-У" нет. Прежде всего, то, что запасы у РФ еще достаточны, чтобы наносить удары своим собственным вооружением", - сказал представитель разведки.

Однако Скибицкий подчеркнул, что у РФ есть дефицит боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган". По данным разведки, Россия еще не наладила массовое производство таких боеприпасов, поэтому ведет переговоры с другими странами о поставках.

Также Скибицкий подчеркнул, что РФ договаривается с Ираном о поставках ракет, даже есть определенные проекты договоренностей. Однако пока факты передачи не зафиксированы.