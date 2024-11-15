Дроны атаковали ночью Краснодарский край. Целью был аэродром "Крымск"

В ночь на 15 ноября десятки беспилотников атаковали Краснодарский край. Целью атаки был военный аэродром "Крымск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Александра Коваленко .

В 04:39 канал ASTRA сообщил, что беспилотник упал на частный дом в станице Полтавской Краснодарского Края. Здание получило небольшие повреждения. Эту же информацию писали и местные СМИ. Как утверждалось, в результате падения обликом БпЛА была повреждена хозпостройка.

Позже, ближе к 6 утра по местному времени, глава Крымского района Краснодарского Края Сергей Лесь заявил, что за ночь якобы было уничтожено 46 дронов, и что пострадавших среди мирного населения нет. Но после этого он удалил публикацию.

"Продолжает работать оперативный штаб Крымского района. Сегодня за ночь были подавлены 46 БпЛА над территорией района. Среди мирного населения пострадавших нет. На двух улицах города - Лунной и Кольцевой оцеплены места падения частей беспилотников. На месте - спасатели, все оперативные службы", - говорилось в удаленной публикации.

Немного позже Лесь сообщил, что этой ночью два муниципалитета края подверглись массированной атаке беспилотников. Средства ПВО якобы перехватили несколько десятков дронов в Крымском и Красноармейском районах.

В частности, в Крымске обломки БпЛА упали на территорию четырех домовладений. Была повреждена крыша одного из домов, а также автомобиль. Пострадавших нет.

В Красноармейском районе станице Полтавской обломки дроны тоже повредили крышу частного дома. В другом доме выбило стекла. Пострадавших тоже нет.

"На месте ЧП работают экстренные службы. О текущей ситуации докладывают главы районов. Обязательно будет дана оценка материальному ущербу. И местные власти помогут с восстановлением пострадавших домов", - добавил губернатор.

Тем временем в Минобороны РФ заявили о 36 сбитых дронах в Краснодарском крае, а не 46, как говорил губернатор.

Также отметим, что на событие отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Коваленко. Он подтвердил, что в Краснодарском крае был атакован непосредственно военный аэродром "Крымск".