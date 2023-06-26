Пригожин оправдался за провальный бунт: шли в Москву не для того, чтобы свергать власть

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин решил оправдаться за свой провальный бунт и сказал, что он с наемниками шли в Москву "не для того", чтобы свергать власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пригожина в Telegram .

По его словам, ЧВК не хотела проливать российскую кровь, а вообще они шли для "демонстрации своего протеста". При этом Пригожин начал отрицать то, что ЧВК планировала свергнуть власть в РФ.

Главарь "Вагнера" начал жаловаться, что его ЧВК хотели расформировать и привязал к этому чьи-то интриги. Также Пригожин начал оправдываться за уничтожение российской авиации, объяснив это тем, что она наносила удары по колонне "Вагнера".

"Целью "похода" было - не допустить уничтожения ЧВК "Вагнер" и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями сделали огромное количество ошибок во время "СВО" (войны РФ против Украины - ред.)", - рассказал Пригожин.

Также наемник начал нахваливать белорусского диктатора Александра Лукашенко, который "протянул ему руку". Якобы после этого "вагнеровцы" решили не идти на Москву.

Пригожин в своей манере продолжил рассказывать о недостатках российской армии, хвастался своей ЧВК и заявлял, что РФ в целом не готова к военному противостоянию. Хотя фактически его ЧВК понесла значительные потери во время боев в районе Бахмута, он потерял едва ли не большую часть своих наемников.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, - читайте в материале РБК-Украина.