Перебрасывает ли РФ "вагнеровцев" на Беларусь после бунта Пригожина: ответ ГУР

Пока нет информации, что наемники ЧВК "Вагнера" перегруппировываются и переходят на Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Что касается Беларуси, давайте подождем. Пока нет информации о том, что действительно системно ЧПК "Вагнера" перегруппировывается и переходит в Беларусь. Это политические заявления", - сказал он.

Действия Лукашенко

Что касается главы белорусского режима Александра Лукашенко, то, по словам разведчика, он удачно использовал ситуацию в своих интересах, "свои ставки поднял и позицию улучшил".

Почему Пригожин не дошел до Москвы

Комментируя действия основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, а именно почему он так и не дошел до Москвы, он отметил, что "есть публичный процесс, а есть процесс не публичный".

"Озвученные цели и реальные цели могли отличаться. Озвученные договоренности и результат вполне могут отличаться. Давайте наблюдать за дальнейшими шагами и тогда будет очевидно, кто же на самом деле выиграл от этого", - добавил Юсов.

Переворот Пригожина

24 июня основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин заявил о "походе" на Москву после затяжного конфликта с министром обороні РФ Сергеем Шойгу, который достиг апогея после того как якобы российские войска нанесли удар по лагерю наемников Пригожина. Уже к вечеру 24 июня Пригожин заявил о прекращении бунта, не дойдя до столицы РФ 200 км.

При этом пресс-служба главы белорусского режима Александра Лукашенко перед заявлением Пригожина о прекращении "похода на Москву" сообщила, что белорусский диктатор якобы уговорил главаря "вагнеровцев" начать деэскалацию. Почему Пригожин отменил поход на Москву - читайте в материале РБК-Украина.