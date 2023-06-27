В России закрыли уголовное дело о мятеже Пригожина. Его ЧВК хотят разоружить

Федеральная служба безопасности России прекратила расследование уголовного дела по факту вооруженного мятежа владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

Сообщается, что в ходе расследования дела установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, направленные на совершение преступления. Поэтому 27 июня было решено прекратить расследование уголовного дела.

ЧВК "Вагнера" передаст Минобороны РФ тяжелую военную технику

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что на данный момент идет подготовка к передаче тяжелой военной техники ЧВК "Вагнера" в действующие подразделения Вооруженных сил РФ.

Мятеж в России

На выходных владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские войска ударили по тылу его наемников и начал поход на Москву.

Боевики пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Вечером 24 июня Пригожин решил прекратить бунт после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

При этом Пригожин пытался оправдаться за провальный бунт, заявив, что наемники шли в Москву якобы не для того, чтобы свергать власть, а чтобы не допустить уничтожения ЧВК.

В Кремле заявили, что Пригожин уедет в Беларусь. Его самолет уже приземлился на одном из военных аэродромов страны. Туда же должна была последовать и часть наемников. При этом в украинской разведке сообщают, что нет информации о том, что вагнеровцы переходят в Беларусь.

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