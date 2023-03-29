В России взорвался газопровод и начался сильный пожар: столб огня виден за километры

Сегодня, 29 марта, вечером в России произошел взрыв на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области. Там начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал .

Там отмечают, что зарево от пожара на газопроводе виднеется на расстоянии десятков километров от места инцидента.

При этом, по неподтвержденным данным, причиной взрыва и пожара стала разгерметизация. Газ уже перекрыли, происходит выгорание оставшегося.