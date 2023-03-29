У Росії вибухнув газопровід і почалася сильна пожежа: стовп вогню видно за кілометри

Ілюстративне фото: у Росії вибухнув газопровід і почалася сильна пожежа (Getty Images)

Сьогодні, 29 березня, увечері в Росії стався вибух на газопроводі у селищі Пелим Свердловської області. Там почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал.