В понедельник вечером, 13 февраля, в России произошел взрыв на магистральном газопроводе, после чего возникло возгорание. Инцидент произошел в Мышкинском районе Ярославской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ярновости" .

В российском МЧС заявили, что на участке газопровода в районе деревни Еремейцево произошла утечка.

"При прибытии первых подразделений на месте вызова был обнаружен разрыв газопровода, горения нет, диаметр примерно один метр", - заявили там.

Пострадавших в результате взрыва нет.

В экстренных службах также заявили, что пожар на газопроводе произошел из-за разрыва в соединении береговой части и подводной.

Напомним, 13 января в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Инцидент произошел в Пасвальском районе страны.

Однако генеральный директор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы Нямунас Бикнюс заявил, что фирма уже знает причину, приведшую к взрыву, диверсию они отвергли.

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