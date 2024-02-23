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В Курской области РФ "уничтожили" два беспилотника

Курская область, Пятница 23 февраля 2024 11:35
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В Курской области РФ "уничтожили" два беспилотника Фото: атака беспилотников на Курскую область 23 февраля (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Утром 23 февраля Курскую область атаковали БпЛА. Российские власти заявили о двух якобы сбитых украинских беспилотниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Теlegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта.

Как сообщил российский чиновник, противовоздушная оборона РФ якобы сбила "два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

В то же время, никаких подробностей относительно ущерба и работы спецслужб по ликвидации последствий в сообщении не указывается.

Атака на Курскую область 15 февраля

В ночь на 15 февраля россияне сообщали о масштабном пожаре в районе нефтебазы под Курском.

Впоследствии источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что сегодняшние взрывы и пожар в Курской области - это операция ГУР.

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Курская область
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