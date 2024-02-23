В Курской области РФ "уничтожили" два беспилотника

Утром 23 февраля Курскую область атаковали БпЛА. Российские власти заявили о двух якобы сбитых украинских беспилотниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Теlegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта.

В то же время, никаких подробностей относительно ущерба и работы спецслужб по ликвидации последствий в сообщении не указывается.

Как сообщил российский чиновник, противовоздушная оборона РФ якобы сбила "два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

Атака на Курскую область 15 февраля

В ночь на 15 февраля россияне сообщали о масштабном пожаре в районе нефтебазы под Курском.

Впоследствии источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что сегодняшние взрывы и пожар в Курской области - это операция ГУР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.