В России жалуются на атаку дрона в Брянской области
В Брянской области (Российская Федерация) в ночь на 20 февраля работали силы и средства противовоздушной обороны якобы из-за атаки дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.
По словам российского чиновника, речь идет о беспилотнике самолетного типа, который был "уничтожен над территорией Погарского района".
В "налете" дрона российская сторона традиционно обвиняет Украину.
Также местный губернатор уверяет, что "пострадавших и разрушений нет".
"Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в его сообщении этой ночью.
"Атаки дронов" в Брянской области
Напомним, вчера утром, 19 февраля, власти Брянской области также сообщали о якобы сбитии двух украинских беспилотников в небе над регионом.
Местный губернатор Богомаз рассказывал, что дроны были реактивными.
Перед тем, 17 февраля, он также заявлял о работе ПВО в Брянской области и говорил о пяти якобы уничтоженных беспилотниках.
Добавим также, что аналогичная ситуация произошла в Брянской области примерно неделей раньше. Тогда в Минобороны России заявили о якобы "сбитии" трех беспилотников над Брянской областью.
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