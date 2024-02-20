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В России жалуются на атаку дрона в Брянской области

Вторник 20 февраля 2024 02:37
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В России жалуются на атаку дрона в Брянской области Иллюстративное фото: в российской Брянской области заявили об атаке дрона (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Брянской области (Российская Федерация) в ночь на 20 февраля работали силы и средства противовоздушной обороны якобы из-за атаки дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.

По словам российского чиновника, речь идет о беспилотнике самолетного типа, который был "уничтожен над территорией Погарского района".

В "налете" дрона российская сторона традиционно обвиняет Украину.

Также местный губернатор уверяет, что "пострадавших и разрушений нет".

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в его сообщении этой ночью.

"Атаки дронов" в Брянской области

Напомним, вчера утром, 19 февраля, власти Брянской области также сообщали о якобы сбитии двух украинских беспилотников в небе над регионом.

Местный губернатор Богомаз рассказывал, что дроны были реактивными.

Перед тем, 17 февраля, он также заявлял о работе ПВО в Брянской области и говорил о пяти якобы уничтоженных беспилотниках.

Добавим также, что аналогичная ситуация произошла в Брянской области примерно неделей раньше. Тогда в Минобороны России заявили о якобы "сбитии" трех беспилотников над Брянской областью.

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Брянская область Атака дронов
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