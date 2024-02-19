В Брянской области заявили об атаке двух украинских беспилотников

Фото: в Брянской области местные власти заявили об атаке двух украинских беспилотников (GettyImages)

Утром, 19 февраля, территорию Брянской области атаковали БпЛА. Российские власти заявили о двух якобы сбитых украинских беспилотниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

"Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он. Губернатор Брянской области заявил, что в результате ущерба БпЛА, якобы, никто не пострадал. В то же время, он отметил, что на месте работают "оперативные службы".