В Белгороде и Курске прозвучали взрывы

В ночь на 19 февраля в Белгороде и Курске были взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Astra и губернатора Курской области Романа Старовойта.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об работе ПВО в городе.

"В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется", - написал Старовойт.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ситуацию не комментировал. Местные Telegram-каналы сообщали, что над Белгородской областью было громко. Взрывы слышали жители Губкина, Северного и Строителя.

Воздушное расстояние от границ Украины до Белгородской области почти 60 км, до Курской области - почти 100 км.

Взрывы в России

Ранее мы писали, что в Ижевске вспыхнул масштабный пожар на неназванном предприятии.

К слову, жители Ростова слышали взрывы. В сети написали об якобы работе ПВО.

Также мы писали, что в четверг, 15 февраля, в Белгороде раздались взрывы. Россияне заявили об "прилете" в торговый центр.

В ночь на 15 февраля россияне сообщали о масштабном пожаре под Курском. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что сегодняшние взрывы и пожар в Курской области - это операция ГУР.

Ранее мы сообщали, что в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", Он занимается обслуживанием одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", которыми российские войска бьют по Украине.