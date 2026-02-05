ua en ru
В России стремительно исчезает молодежь: разведка дала шокирующий прогноз до 2040 года

Россия, Четверг 05 февраля 2026 04:00
В России стремительно исчезает молодежь: разведка дала шокирующий прогноз до 2040 года Иллюстративное фото: мужчины из России массово гибнут на войне (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

К 2040 году Россия рискует превратиться в "общество пожилых женщин" из-за стремительного старения населения, гендерного дисбаланса и демографических потерь от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы внешней разведки Украины.

Читайте также: Личные банкротства в РФ бьют рекорды. Более 500 тысяч граждан РФ признаны неплатежеспособными.

При этом демографическая ситуация в РФ ухудшается очень стремительно. Так, доля населения в возрасте до 35 лет сократилась с 55% в 1990 году до 40% в 2025-м, а после 2020 года темпы падения ускорились. Если такая тенденция сохранится, то к 2040 году молодых людей в России будет лишь около 30%.

Особую тревогу вызывает резкое сокращение мужского населения. Уже с 25-30 лет мужчины погибают или эмигрируют, что приводит к преобладанию женщин в старших возрастных группах. По прогнозам экспертов, медианным жителем России в 2040 году станет женщина 50-55 лет.

Дефицит молодых мужчин не только ограничит экономическую активность, но и угрожает способности страны поддерживать мощную армию и стабильную промышленность.

Кроме того, социальные структуры будут меняться: увеличится потребность в медицинской и социальной поддержке пожилых, а правительству придется тратить больше ресурсов на пенсии и здравоохранение.

Влияние войны на демографический крах РФ

Отметим, что война в Украине еще больше ускоряет демографический кризис. Массовые потери среди мужчин призывного и трудоспособного возраста, рост инвалидности и эмиграция сформируют со временем "пустую" возрастную группу.

Так, война в Украине стала мощным ускорителем таких процессов:

  1. Массовые потери: тысячи мужчин трудоспособного возраста погибают или получают инвалидность.

  2. Эмиграция: наиболее образованная и молодая часть населения покинула страну, спасаясь от мобилизации.

  3. Демографическая "яма": новое поколение просто не успевает рождаться, поскольку потенциальные родители или на фронте, или за границей.

Таким образом, война не только истощает ресурсы сегодня, но и фактически стерилизует нацию, лишая ее шансов на динамичное развитие в последующие десятилетия. Сейчас Россия уверенно движется к статусу "глобального дома престарелых" с агрессивной идеологией, но без физических сил для ее реализации.

Экономические и социальные последствия

Формирование в России "общества пожилых женщин" неизбежно повлечет за собой тектонические изменения во внутренней политике РФ:

  • Социальный консерватизм: стареющее и уязвимое общество будет требовать не инноваций, а "жесткой стабильности" и консервации текущего состояния.

  • Дефицит рабочих рук: экономическое обновление станет невозможным из-за нехватки молодых кадров и инноваторов.

  • Сужение рынка: спрос сместится в сторону медицины и социального обеспечения, что усилит нагрузку на бюджет, который и без того истощен военными расходами.

До этого представители ГУР МО обнародовали перехват, где оккупанты рассказывали, что поддерживают моральное состояние пехоты на передовой с помощью наркотиков.

Также украинская разведка обнародовала очередной перехват, который подтверждает критическое состояние региональных бюджетов в России. Российская экономика завершила 2025 год с очень слабыми результатами, что подтверждает глубокий кризис в стране.

