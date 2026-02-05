В России стремительно исчезает молодежь: разведка дала шокирующий прогноз до 2040 года
К 2040 году Россия рискует превратиться в "общество пожилых женщин" из-за стремительного старения населения, гендерного дисбаланса и демографических потерь от войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы внешней разведки Украины.
Читайте также: Личные банкротства в РФ бьют рекорды. Более 500 тысяч граждан РФ признаны неплатежеспособными.
При этом демографическая ситуация в РФ ухудшается очень стремительно. Так, доля населения в возрасте до 35 лет сократилась с 55% в 1990 году до 40% в 2025-м, а после 2020 года темпы падения ускорились. Если такая тенденция сохранится, то к 2040 году молодых людей в России будет лишь около 30%.
Особую тревогу вызывает резкое сокращение мужского населения. Уже с 25-30 лет мужчины погибают или эмигрируют, что приводит к преобладанию женщин в старших возрастных группах. По прогнозам экспертов, медианным жителем России в 2040 году станет женщина 50-55 лет.
Дефицит молодых мужчин не только ограничит экономическую активность, но и угрожает способности страны поддерживать мощную армию и стабильную промышленность.
Кроме того, социальные структуры будут меняться: увеличится потребность в медицинской и социальной поддержке пожилых, а правительству придется тратить больше ресурсов на пенсии и здравоохранение.
Влияние войны на демографический крах РФ
Отметим, что война в Украине еще больше ускоряет демографический кризис. Массовые потери среди мужчин призывного и трудоспособного возраста, рост инвалидности и эмиграция сформируют со временем "пустую" возрастную группу.
Так, война в Украине стала мощным ускорителем таких процессов:
-
Массовые потери: тысячи мужчин трудоспособного возраста погибают или получают инвалидность.
-
Эмиграция: наиболее образованная и молодая часть населения покинула страну, спасаясь от мобилизации.
-
Демографическая "яма": новое поколение просто не успевает рождаться, поскольку потенциальные родители или на фронте, или за границей.
Таким образом, война не только истощает ресурсы сегодня, но и фактически стерилизует нацию, лишая ее шансов на динамичное развитие в последующие десятилетия. Сейчас Россия уверенно движется к статусу "глобального дома престарелых" с агрессивной идеологией, но без физических сил для ее реализации.
Экономические и социальные последствия
Формирование в России "общества пожилых женщин" неизбежно повлечет за собой тектонические изменения во внутренней политике РФ:
-
Социальный консерватизм: стареющее и уязвимое общество будет требовать не инноваций, а "жесткой стабильности" и консервации текущего состояния.
-
Дефицит рабочих рук: экономическое обновление станет невозможным из-за нехватки молодых кадров и инноваторов.
-
Сужение рынка: спрос сместится в сторону медицины и социального обеспечения, что усилит нагрузку на бюджет, который и без того истощен военными расходами.
До этого представители ГУР МО обнародовали перехват, где оккупанты рассказывали, что поддерживают моральное состояние пехоты на передовой с помощью наркотиков.
Также украинская разведка обнародовала очередной перехват, который подтверждает критическое состояние региональных бюджетов в России. Российская экономика завершила 2025 год с очень слабыми результатами, что подтверждает глубокий кризис в стране.