На Камчатке произошло мощное землетрясение и началось извержение вулкана
В субботу, 17 августа, на полуострове Камчатка произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, а позже началось извержение вулкана Шивелуч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По данным сейсмологических служб, подземные толчки были зафиксированы в 80 км от города Петропавловск-Камчатский на глубине 51 километра. В некоторых прибрежных районах России была объявлена угроза цунами.
Толчки ощущались на расстоянии 108 км от Петропавловска-Камчатского.
Вскоре в Усть-Камчатске началось извержение вулкана Шивелуч, он выбросил пепел на 9 километров.
Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности, то есть выбросы пепла представляют серьезную угрозу для авиации.
Мощные землетрясения
13 августа в Сирии произошло землетрясение магнитудой более 5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр был зафиксирован возле города Хама. Толчки ощущались в 121 км от эпицентра в Алеппо.
В середине апреля произошло мощное землетрясение возле японской АЭС Иката в городе Эхиме.
В начале апреля на Тайване вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой более 7 баллов.
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