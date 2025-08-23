Украинская антарктическая станция зафиксировала землетрясение возле Латинской Америки

В ночь на пятницу, 22 августа, в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой произошло мощное землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального антарктического научного центра.

По данным ученых украинской станции "Академик Вернадский", которая расположена в Антарктиде,, магнитуда толчков составляла 7 баллов по шкале Рихтера, а эпицентр располагался на глубине 14 км.

Подобные землетрясения классифицируют, как разрушительные. В Чили уже объявили угрозу цунами.

Сейсмический толчок на станции зафиксировали 21 августа в 23:16 по местному времени, что соответствует 05:16 утра 22 августа по Киеву. Украинские полярники не почувствовали землетрясение физически, но его зарегистрировало сейсмоакустическое оборудование станции.

Кроме того, мареографы зафиксировали вызванную толчками приливную волну.

"На ленте аналогового мареографа видно, что первая волна цунами достигла нашего острова в 01:00 22 августа по местному времени. Ее высота была примерно 20 см. Колебания в водах продолжались еще около пяти часов", - сообщили в центре.

На станции постоянно проводят мониторинг геофизических процессов региона, в частности сейсмической активности.

Сейсмоакустические наблюдения продолжаются с 2000 года и являются вкладом Украины в глобальную систему контроля природных явлений и изучения геодинамики планеты.

В этом году ученые уже фиксировали сильное землетрясение в проливе Дрейка - оно произошло 2 мая.