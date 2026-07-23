В России разбирают гражданские самолеты на части, чтобы обновить авиапарк, - ГУР
Состояние деградации гражданской авиации в России достигает критической отметки. Без западных самолетов и деталей даже миллиарды долларов не спасают ситуацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Авиапарк России "просрочился"
95% всех пассажирских перевозок в РФ производятся самолетами западного производства. Это в основном Airbus и Boeing. Особенно это касается средне- и дальнемагистральных перевозок - 100%, отметили в военной разведке.
Значительная часть этого авиапарка уже исчерпала гарантированный производителем ресурс и непригодна для эксплуатации согласно международным нормам. А санкции против РФ не дают возможности продлить сроки службы западных самолетов.
В настоящее время российские авиакомпании производят ремонт и техническое обслуживание без необходимых сертификатов. Часть необходимых деталей они изготавливают самостоятельно, без должного качества, говорят в ГУР.
Некоторые компоненты россияне пытаются завозить через третьи страны:
- высокотехнологичные узлы двигателей,
- элементы салона.
Эти самолеты еще летают только благодаря высокой надежности конструкции и компонентам западных производителей, уверены в разведке.
Авиакомпании РФ ограничены
Кроме того, российские авиакомпании существенно ограничены в международных рейсах.
Чтобы их не арестовали за границей, они могут использовать:
- около 400 самолетов иностранного производства,
- менее 150 самолетов российско-советского производства.
Также во избежание арестов из-за санкций Россия пользуется подставными лизинговыми компаниями.
"Авиаканнибализм" и "импортозамещение"
Для ремонта самолетов в России используют способ "авиаканнибализма": одни машины разбирают на запчасти, чтоб поддерживать летное состояние остальных.
Для этого разбирают даже новые полностью укомплектованные самолеты, чтобы обеспечить эксплуатацию десятка других бортов, говорят в ГУР.
Для замены западной авиатехники Россия имеет сомнительную программу за 12 млрд долл. до 2030 года, которая предусматривает производство:
- 994 гражданских самолетов,
- 765 вертолетов.
Авиапроизводство РФ ничего не может
Российская авиастроительная отрасль не может разработать и изготовить компоненты, отвечающие международным стандартам и заявленным техническим характеристикам, говорят в разведке.
Свежие примеры:
- Самолет МС-21, который должен был заменить Airbus A320 и Boeing 737, из-за технических проблем и трудностей с двигателями ПД-14 будет перевозить меньше пассажиров. Его емкость сократили с 210 до 163 мест .
- Аналогичные проблемы возникли также и с двигателями ПД-8 для "Суперджета" конструкторского бюро "Сухого", которое должно было стать заменой самолетам семейства Embraer E-Jet.
- Новые модели Ил-96 вообще решили не заказывать.
- Замена Ан-2 и Ан-24/26 нельзя обеспечить, ведь это не произойдет без участия украинского АО "Антонов".
- ЛМС-901 Байкал не способен выполнять функции АН-2, в частности совершать взлет и посадку на неподготовленных грунтовых российских полосах.
- Ил-114-300 не может заменить Ан-24/26, потому что работает только на аэродромах с искусственным покрытием.
Также Россия способна выпускать всего 26 самолетов в год и не может выполнить программу до 2030 года.
Российские аэродромы устарели
Имеющиеся в России самолеты западного производства остались без обновлений и доступа к цифровым системам аэронавигации. А российские военные периодически глушат сигналы GPS, однако рейсы все равно продолжаются, отметили в ГУР.
Проблемной остается и аэродромная инфраструктура:
- 158 аэродромов эксплуатируются с нарушением требований безопасности;
- 134 аэродрома нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте.
Таким образом, делают выводы в ГУР, отрасль гражданской авиации РФ продолжает стремительную деградацию из-за:
- международных санкций,
- нехватки технологий и компетенций,
- критического старения авиапарка.
"Полеты российскими авиалиниями сегодня - это значительный риск, ведь какими бы надежными ни были западные самолеты, россияне не способны обеспечить надлежащие условия их обслуживания и эксплуатации", - резюмировали в ГУР.
Напомним, что российская экономика входит в новую фазу кризиса. Падают биржевые индексы, дешевеют государственные банки, а проблем становится все больше.
Кредитные учреждения России несут большую часть бремени военной экономики страны-агрессора. На фоне новых санкций от ЕС эксперты прогнозируют "взрывной банковский кризис".