Экономический кризис в РФ вышел за пределы дефицита топлива: ISW увидел опасную фазу

Российская экономика входит в новую фазу кризиса. Падают биржевые индексы, дешевеют государственные банки, а проблем становится все больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что нынешние трудности стали следствием войны против Украины и экономической политики Кремля, который годами направлял все больше денег на военные нужды.

Биржа резко просела

Одним из самых ярких сигналов стала ситуация на Московской бирже. 16 июля ее основной индекс обвалился более чем на 4% - это самый плохой результат за почти четыре года. Уже на следующий день падение продолжилось.

Одновременно исторического минимума достигли акции государственного банка ВТБ, которые за день подешевели еще на 6%.

Бизнес все хуже оценивает ситуацию

Еще один тревожный сигнал пришел от Центрального банка России. Его индекс делового климата упал до самого низкого уровня с апреля 2022 года. Это означает, что сам российский бизнес все более пессимистично оценивает ситуацию в экономике.

По мнению ISW, все это свидетельствует, что проблемы уже давно вышли за пределы топливного кризиса, возникшего после украинских ударов по российским НПЗ.

Почему кризис усугубляется

В ISW объясняют, что экономику РФ одновременно тянут вниз сразу несколько факторов. Среди них – рекордные военные расходы, высокая инфляция, острый дефицит работников в гражданских отраслях, сокращение государственных резервов и усиление контроля государства над бизнесом.

Дополнительно ситуацию усугубляет кампания Кремля по ограничению доступа к интернету. По мнению аналитиков, это создает новые сложности для работы компаний и сдерживает экономическую активность.

В итоге, считают эксперты, Россия входит в фазу кризиса, с последствиями которого власти будут все труднее справиться.

Недовольство задело и рейтинги Путина

Экономические трудности, вероятно, уже отражаются и на общественных настроениях. Связанный с Кремлем Фонд общественного мнения сообщил, что рейтинг одобрения российского диктатора Владимира Путина за несколько дней снизился сразу на пять процентных пунктов – до 66%.

Также снизился уровень доверия к российскому лидеру. Похожую тенденцию зафиксировал и государственный ВЦИОМ.

В то же время в ISW отмечают, что российские государственные опросы нельзя считать полностью объективными. Однако даже такие данные могут свидетельствовать о том, что экономические последствия войны все сильнее испытывают обычные россияне.