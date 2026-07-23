У Росії розбирають цивільні літаки на частини, щоб оновити авіапарк, - ГУР

Стан деградації цивільної авіації у Росії досягає критичної позначки. Без західних літаків та деталей навіть мільярди доларів не рятують ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Авіапарк Росії вичерпав термін придатності

95% усіх пасажирських перевезень у РФ здійснюються літаками західного виробництва. Це переважно Airbus та Boeing. Особливо це стосується середньо- та далекомагістральних перевезень - 100%, зазначили у воєнній розвідці.

Значна частина цього авіапарку вже вичерпала гарантований виробником ресурс і є непридатною для експлуатації згідно міжнародних норм. А санкції проти РФ не дають можливості продовжити терміни служби західних літаків.

Наразі російські авіакомпанії проводять ремонт і технічне обслуговування без необхідних сертифікатів. Частину необхідних деталей вони виготовляють самостійно, без належної якості, кажуть у ГУР.

Деякі компоненти росіяни намагаються завозити через треті країни:

високотехнологічні вузли двигунів,

елементи салону.

Ці літаки ще літають лише завдяки високій надійності конструкції та компонентів західних виробників, впевнені у розвідці.

Авіакомпанії РФ обмежені

Крім того, російські авіакомпанії суттєво обмежені у виконанні міжнародних рейсів.

Щоб їх не арештували за кордоном, вони можуть використовувати:

близько 400 літаків іноземного виробництва,

менш як 150 літаків російсько-радянського виробництва.

Також для уникнення арештів через санкції Росія користується підставними лізинговими компаніями.

"Авіаканібалізм" та "імпортозаміщення"

Для ремонту літаків у Росії застосовують метод “авіаканібалізму”: одні машини розбирають на запчастини, щоб підтримувати льотний стан інших.

Для цього розбирають навіть нові, повністю укомплектовані літаки, аби забезпечити експлуатацію десятка інших бортів, кажуть у ГУР

Для заміни західної авіатехніки Росія має сумнівну програму за 12 млрд дол до 2030 року, яка передбачає виробництво:

994 цивільних літаків,

765 вертольотів.

Авіабудівництво РФ неспроможне

Російська авіабудівна галузь не може розробити й виготовити компоненти, що відповідали б міжнародним стандартам і заявленим технічним характеристикам, кажуть у розвідці.

Свіжі приклади:

Літак МС-21, який мав замінити Airbus A320 та Boeing 737, через технічні проблеми й труднощі з двигунами ПД-14 перевозитиме менше пасажирів. Його місткість скоротили із 210 до 163 місць .

який мав замінити Airbus A320 та Boeing 737, через технічні проблеми й труднощі з двигунами ПД-14 перевозитиме менше пасажирів. Його . Аналогічні проблеми виникли також і з двигунами ПД-8 для “Суперджета” конструкторського бюро “Сухого”, який мав стати заміною літакам сімейства Embraer E-Jet.

конструкторського бюро “Сухого”, який мав стати заміною літакам сімейства Embraer E-Jet. Нові моделі Ил-96 взагалі вирішили не замовляти.

взагалі вирішили не замовляти. Заміну Ан-2 та Ан-24/26 не можна забезпечити, адже це не відбудеться без участі українського АТ “Антонов”.

не можна забезпечити, адже це не відбудеться без участі українського АТ “Антонов”. ЛМС-901 “Байкал” не здатний виконувати функції АН-2, зокрема здійснювати зліт і посадку на непідготовлених ґрунтових російських смугах.

не здатний виконувати функції АН-2, зокрема здійснювати зліт і посадку на непідготовлених ґрунтових російських смугах. Ил-114-300 не може замінити Ан-24/26, бо працює лише з аеродромів зі штучним покриттям.

Також Росія здатна випускати лише 26 літаків на рік і не може виконати програму до 2030 року.

Російські аеродроми застаріли

Наявні у Росії літаки західного виробництва залишилися без оновлень і доступу до цифрових систем аеронавігації. А російські війскьові періодично глушать сигнали GPS, однак рейси все одно тривають, зазначили у ГУР.

Проблемною залишається й аеродромна інфраструктура:

158 аеродромів експлуатуються із порушенням вимог безпеки;

134 аеродроми потребують реконструкції або капітального ремонту.

Отже, роблять висновки у ГУР, галузь цивільної авіації РФ продовжує стрімку деградацію через:

міжнародні санкції,

брак технологій і компетенцій,

критичне старіння авіапарку.

"Польоти російськими авіалініями сьогодні - це значний ризик, адже якими б надійними не були західні літаки, росіяни не здатні забезпечити належні умови їх обслуговування та експлуатації", - резюмували у ГУР.