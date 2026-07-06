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Российские банки оказались на грани "взрывного" кризиса, - Reuters

19:59 06.07.2026 Пн
3 мин
При каком условии в РФ может наступить серьезный кризис?
aimg Елена Бджола
Российские банки оказались на грани "взрывного" кризиса, - Reuters Фото: российский рубль (corporatefinanceinstitute.com)
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Кредитные учреждения России несут большую часть бремени военной экономики страны-агрессора. На фоне новых санкций от ЕС эксперты прогнозируют "взрывной банковский кризис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет разведки ЕС, пишет Reuters.

"Взрывной" банковский кризис ждет Россию

Двухстраничный документ для информирования европейских чиновников о состоянии банков России раскрывает их уязвимость перед дальнейшими ограничениями со стороны Запада.

Российские банки в основном выдержали санкции, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Но ухудшение кредитного состояния и растущая задолженность домохозяйств создают "взрывной" риск.

Экономика России находится в шатком положении

Министерство экономики РФ снизило свой прогноз роста валового внутреннего продукта до 0,4% в 2026 году с ранее прогнозируемых 1,3% и до 1,4% в 2027 году с 2,8%.

В разведывательном докладе говорится, что банки вынуждены предоставлять субсидированные кредиты оборонным компаниям, покупателям жилья и другим категориям заемщиков.

Государственные программы кредитования, реструктуризация кредитов и государственная поддержка маскируют уязвимость банков.

"Ситуация создает иллюзию динамической экономики, которая действительно скрывает взрывоопасную ситуацию, которую может спровоцировать экономический шок, например, амбициозный пакет санкций против банков", - говорится в отчете.

Кредиты похоронят российскую экономику

Кредитование привело к увеличению объема ссуд, которые могут никогда не быть погашены.

Согласно отчету, 10% корпоративных кредитов сомнительны.

Также в 2025 году более 500000 россиян объявили о банкротстве, что почти на треть больше, чем в предыдущем году. А государственные программы побудили более 13 миллионов россиян одновременно взять как минимум три кредита.

Россияне открещиваются от банковского кризиса

Заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния заявил в июне, что "уязвимости в финансовом секторе не являются критическими". Еще он считает, что резервы капитала банков находятся на самом высоком уровне за три года. А объем проблемных корпоративных кредитов за последние полтора года называет равным 4%.

Европа обсуждает новые санкции против РФ

Европейские дипломаты сейчас думают о возможности целенаправленной борьбы с банками и криптовалютными сетями России.

Также санкции будут направлены на:

  • производство беспилотников,
  • нефтетрейдеров,
  • нефтеперерабатывающие компании.

Это прибавит в список санкций десятки физических и юридических лиц, включая почти 90 банков. В результате количество кредитных учреждений, попавших в черный список, превысит 100 - более половины всех банков страны, имеющих международные связи.

Переориентация экономики России на военные нужды все сильнее сказывается на благосостоянии граждан страны. Значительная часть из них вынуждена экономить на одежде и продуктах.

В России быстро растет дефицит федерального бюджета. Российские власти судорожно ищут новые источники для финансирования военной машины.

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