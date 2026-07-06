Российские банки оказались на грани "взрывного" кризиса, - Reuters
Кредитные учреждения России несут большую часть бремени военной экономики страны-агрессора. На фоне новых санкций от ЕС эксперты прогнозируют "взрывной банковский кризис".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет разведки ЕС, пишет Reuters.
"Взрывной" банковский кризис ждет Россию
Двухстраничный документ для информирования европейских чиновников о состоянии банков России раскрывает их уязвимость перед дальнейшими ограничениями со стороны Запада.
Российские банки в основном выдержали санкции, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Но ухудшение кредитного состояния и растущая задолженность домохозяйств создают "взрывной" риск.
Экономика России находится в шатком положении
Министерство экономики РФ снизило свой прогноз роста валового внутреннего продукта до 0,4% в 2026 году с ранее прогнозируемых 1,3% и до 1,4% в 2027 году с 2,8%.
В разведывательном докладе говорится, что банки вынуждены предоставлять субсидированные кредиты оборонным компаниям, покупателям жилья и другим категориям заемщиков.
Государственные программы кредитования, реструктуризация кредитов и государственная поддержка маскируют уязвимость банков.
"Ситуация создает иллюзию динамической экономики, которая действительно скрывает взрывоопасную ситуацию, которую может спровоцировать экономический шок, например, амбициозный пакет санкций против банков", - говорится в отчете.
Кредиты похоронят российскую экономику
Кредитование привело к увеличению объема ссуд, которые могут никогда не быть погашены.
Согласно отчету, 10% корпоративных кредитов сомнительны.
Также в 2025 году более 500000 россиян объявили о банкротстве, что почти на треть больше, чем в предыдущем году. А государственные программы побудили более 13 миллионов россиян одновременно взять как минимум три кредита.
Россияне открещиваются от банковского кризиса
Заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния заявил в июне, что "уязвимости в финансовом секторе не являются критическими". Еще он считает, что резервы капитала банков находятся на самом высоком уровне за три года. А объем проблемных корпоративных кредитов за последние полтора года называет равным 4%.
Европа обсуждает новые санкции против РФ
Европейские дипломаты сейчас думают о возможности целенаправленной борьбы с банками и криптовалютными сетями России.
Также санкции будут направлены на:
- производство беспилотников,
- нефтетрейдеров,
- нефтеперерабатывающие компании.
Это прибавит в список санкций десятки физических и юридических лиц, включая почти 90 банков. В результате количество кредитных учреждений, попавших в черный список, превысит 100 - более половины всех банков страны, имеющих международные связи.
Переориентация экономики России на военные нужды все сильнее сказывается на благосостоянии граждан страны. Значительная часть из них вынуждена экономить на одежде и продуктах.
В России быстро растет дефицит федерального бюджета. Российские власти судорожно ищут новые источники для финансирования военной машины.