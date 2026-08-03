В России вернули лимиты на продажу бензина после удара по НПЗ

В Волгоградской области России сети автозаправочных станций "Лукойла" и "Газпрома" снова ввели ограничения на продажу горючего. Такое решение было принято после атаки беспилотников на крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Как сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса, ограничения объяснили резким ростом спроса на топливо.
Теперь на автозаправочных станциях "Лукойла" и "Газпрома" одному автомобилю продают не более 40 литров бензина.
Кроме того, сеть "ЛУКойл" ограничила реализацию дизельного топлива:
до 60 литров в черте города;
до 200 литров на трассах.
Как отмечает издание, новые лимиты ввели только через три дня после их отмены.
28 июля местные власти заявляли, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, и ограничения больше не нужны.
Однако после удара беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему предприятию Волгоградской области топливный рынок региона вновь столкнулся с повышенным спросом, что и послужило основанием для повторного введения лимитов.
Несколько дней назад Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ в Волгограде. "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Минувшей ночью ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс". Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.