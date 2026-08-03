В России вернули лимиты на продажу бензина после удара по НПЗ

Как сообщили в региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса, ограничения объяснили резким ростом спроса на топливо.

Теперь на автозаправочных станциях "Лукойла" и "Газпрома" одному автомобилю продают не более 40 литров бензина.

Кроме того, сеть "ЛУКойл" ограничила реализацию дизельного топлива:

до 60 литров в черте города;

до 200 литров на трассах.

Ограничения вернули через три дня

Как отмечает издание, новые лимиты ввели только через три дня после их отмены.

28 июля местные власти заявляли, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, и ограничения больше не нужны.

Однако после удара беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему предприятию Волгоградской области топливный рынок региона вновь столкнулся с повышенным спросом, что и послужило основанием для повторного введения лимитов.