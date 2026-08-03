У Росії повернули ліміти на продаж бензину після удару по НПЗ

Як повідомили в регіональному комітеті промислової політики, торгівлі та паливно-енергетичного комплексу, обмеження пояснили різким зростанням попиту на пальне.

Відтепер на автозаправних станціях "Лукойлу" та "Газпрому" одному автомобілю продають не більше 40 літрів бензину.

Крім того, мережа "Лукойл" обмежила реалізацію дизельного пального:

до 60 літрів у межах міста;

до 200 літрів на трасах.

Обмеження повернули через три дні

Як зазначає видання, нові ліміти запровадили лише через три дні після їхнього скасування.

28 липня місцева влада заявляла, що ситуація на паливному ринку стабілізувалася, і обмеження більше не потрібні.

Однак після удару безпілотників по найбільшому нафтопереробному підприємству Волгоградської області паливний ринок регіону знову зіткнувся з підвищеним попитом, що й стало підставою для повторного введення лімітів.