В России пожаловались на атаки на заводы и НПЗ в нескольких областях, были взрывы и пожары

В нескольких регионах РФ в ночь на 9 марта прогремели взрывы и работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. Под атаку дронов, предварительно, попали завод, комбинат и нефтяной объект в Рязанской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей местной власти и росмедиа.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вечером накануне заявлял о "режиме воздушной опасности" на территории всего региона. Впоследствии он рассказал об угрозе атаку БПЛА для Липецка и Липецкого муниципального округа.
"Атака беспилотников продолжается .... Работают ПВО и средства подавления", - написал российский чиновник в своем Telegram.
Местные паблики писали о нескольких взрывах в районе города Липецк. По данным ТГ-каналов Mash и SHOT, жители Липецка слышали по меньшей мере 7 взрывов.
Также росСМИ рассказывали, что целью дроновой атаки якобы стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). В сети публиковали кадры ночного "хлопка" в районе данного предприятия и в городе Липецк. Также сообщалось, что после взрывов в районе комбината был пожар.
Как обратил внимание руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко, комментируя сообщения российской стороны об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) - это "одно из крупнейших металлургических предприятий РФ".
"Комбинат играет важную роль в России в обеспечении промышленного комплекса, в том числе и оборонного сектора.". - написал он в своем Telegram и объяснил, почему продукция комбината "имеет стратегическое значение" для армии противника:
В этом регионе также было слышно несколько взрывов, а в местных пабликах писали о воздушной атаке и работе ПВО через дроны.
Губернатор Рязанской области Петр Малков рассказал, что якобы средствами противовоздушной обороны "над территорией Рязани уничтожен БПЛА".
"По предварительной информации, пострадавших нет, жилые дома и объекты социальной инфраструктуры не пострадали. На месте падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб", - говорится в заявлении российского чиновника.
Между тем в сети рассказывают, что в районе Рязанского нефтезавода раздавались взрывы.
"Горожане слышали работу ПВО и несколько взрывов возле НПЗ", - говорится в публикации Telegram-канала Mash.
Кроме того, в интернете были обнародованы кадры якобы данной ночной дроновой атаки в районе Рязани.
О взрывах в Воронежской области российская сторона заявляла еще вечером накануне, 8 марта. По неподтвержденным данным, под атаку БПЛА мог попасть спиртзавод, который расположен в городе Бутурлиновка. В росмедиа рассказывали, что в районе города Воронеж было по меньшей мере 6 взрывов.
Местный губернатор Александр Гусев утверждает, что "дежурными силами ПВО в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат№.
Пострадавших нет. По предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире", - рассказал российский чиновник.
В данном регионе, где продолжается операция Сил обороны Украины, также сообщали об атаке беспилотников.
В частности, рассказал начальник ЦПД Коваленко в своем Telegram, в районе города Коренево прогремели взрывы на фоне дроновой атаки. Сейчас более подробной информации об этом - нет.
В ночь на 9 марта стало известно о введении в аэропорту Владикавказа плана "Ковер" - то есть был введен запрет на взлет и вылет рейсов. Российская сторона объяснила такие ограничения в работе аэропорта фиксацией якобы украинских беспилотников.
Кроме того, объявлялось о режиме беспилотной опасности в Южной Осетии. А вечером в субботу, 8 марта, заявлялось о приостановлении работы аэропорта Волгограда - также из-за БПЛА.
Напомним, минувшей ночью, 8 марта, в Ленинградской области РФ сообщали о взрывах, а в сети пожаловались на атаку дронов на местный НПЗ "Кирешнефтеоргсинтез" (КИНЕФ). Как тогда отметил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко, это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Позже днем источники РБК-Украина рассказали, что нефтеперерабатывающий комплекс "Киришнефтеоргсинтез" в Ленинградской области атаковали дроны ГУР.
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