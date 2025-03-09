У Росії поскаржилися та атаки на заводи та НПЗ в кількох областях, були вибухи й пожежі

Липецька область

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов ввечері напередодні заявляв про "режим повітряної небезпеки" на території усього регіону. Згодом він розповів про загрозу атаку БПЛА для Липецька та Липецького муніципального округу..

"Атака безпілотників продовжується.... Працюють ППО та засоби придушення", - написав російський чиновник у своєму Telegram.

Місцеві пабліки писали про кілька вибухів в районі міста Липецьк. За даними Тг-каналів Mash та SHOT, жителі Липецька чули щонайменше 7 вибухів.

Також росЗМІ розповідали, що ціллю дронової атаки начебто став Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК). В мережі публікували кадри нічної "бавовни" в районі даного підприємства та у місті Липецьк. Також повідомлялося, що після вибухів в районі комбінату була пожежа.

Особливість липецького комбінату

Як звернув увагу керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко, коментуючі повідомлення російської сторони про атаку на Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) - це "одне із найбільших металургійних підприємств РФ".

"Комбінат відіграє важливу роль в Росії у забезпеченні промислового комплексу, зокрема й оборонного сектору.". - написав він у своєму Telegram та пояснив, чому продукція комбінату "має стратегічне значення" для армії противника:

виробництво сталі та прокату - НЛМК випускає широкий спектр металопродукції, які використовуються у військовій техніці, бронетехніці та суднобудуванні.

постачання металу для оборонної промисловості - метал НЛМК застосовується у виробництві бронетанкової техніки, зокрема корпусів бойових машин, а також в авіабудуванні та ракетній галузі.

роль у суднобудуванні - російські військові кораблі та підводні човни будуються з використанням сталі, яку постачає Новолипецький комбінат.

ремонт та модернізація військової техніки - метал НЛМК використовується для ремонту та оновлення бронетехніки.

НЛМК входить до переліку стратегічних підприємств РФ, і його діяльність тісно пов'язана з економічною та військовою складовою Кремля.

Рязанська область

У цьому регіоні також було чути кілька вибухів, а в місцевих пабліках писали про повітряну атаку та роботу ППО через дрони.

Губернатор Рязанської області Петро Малков розповів, що начебто засобами протиповітряної оборони "над територією Рязані знищено БПЛА".

"За попередньою інформацією, постраждалих немає, житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури не постраждали. На місці падіння уламків працюють оперативні служби, оцінюються матеріальні збитки", - йдеться в заяві російського чиновника.

Між тим в мережі розповідають, що у районі Рязанського нафтозаводу лунали вибухи.

"Городяни чули роботу ППО та кілька вибухів біля НПЗ", - йдеться в публікації Telegram-каналу Mash.

Крім того, в інтернеті були оприлюднені кадри начебто даної нічної дронової атаки в районі Рязані.

Воронезька область

Про вибухи у Воронезькій області російська сторона заявляла ще ввечері напередодні, 8 березня. За непідтвердженими даними, під атаку БПЛА міг потрапити спиртзавод, розташований у місті Бутурлинівка. В росмедіа розповідали, що в районі міста Воронеж було щонайменше 6 вибухів.

Місцевий губернатор Олександр Гусєв стверджує, що "черговими силами ППО в небі над Воронежем було виявлено та знищено безпілотний літальний апарат№.

№Постраждалих немає. За попередніми даними, під час падіння уламків було пошкоджено скління в одній квартирі", - розповів російський чиновник.

Курська область

У даному регіоні, де триває операція Сил оборони України, також повідомляли про атаку безпілотників.

Зокрема, розповів начальник ЦПД Коваленко у своєму Telegram, у районі міста Коренево пролунали вибухи на тлі дронової атаки. Наразі більш детальної інформації про це - немає.

Обмеження роботи аеропортів

У ніч проти 9 березня стало відомо про запровадження в аеропорту Владикавказа плану "Килим" - тобто була введена заборона на зліт та виліт рейсів. Російська сторона пояснила такі обмеження в роботі летовища фіксацією начебто українських безпілотників.

Крім того, оголошувалося про режим безпілотної небезпеки у Південній Осетії. А ввечері у суботу, 8 березня, заявлялося про призупинення роботи аеропорту Волгограда - також через БПЛА.