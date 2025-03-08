Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области: чем он важен
Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области. Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Об этом высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В ночь на 8 марта был атакован нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области РФ. Более 800 км от границы с Украиной", - рассказал он.
Что известно об этом НПЗ
КИНЕФ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
"Его мощность переработки составляет около 20,1 млн тонн нефти в год, что делает его вторым по величине НПЗ в стране после Омского нефтеперерабатывающего завода", - уточнил Коваленко.
Он специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.
Атака дронов на НПЗ в Ленинградской области
В ночь на 8 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. Якобы российская ПВО сбила два дрона.
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