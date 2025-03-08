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Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области: чем он важен

Россия, Суббота 08 марта 2025 11:32
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Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области: чем он важен Фото: дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области (фото из открытых источников)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области. Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Об этом высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В ночь на 8 марта был атакован нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области РФ. Более 800 км от границы с Украиной", - рассказал он.

Что известно об этом НПЗ

КИНЕФ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

"Его мощность переработки составляет около 20,1 млн тонн нефти в год, что делает его вторым по величине НПЗ в стране после Омского нефтеперерабатывающего завода", - уточнил Коваленко.

Он специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов.

Атака дронов на НПЗ в Ленинградской области

В ночь на 8 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области РФ. Якобы российская ПВО сбила два дрона.

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