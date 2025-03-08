ua en ru
Сб, 08 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в России, - источники

Ленинградская область, Суббота 08 марта 2025 13:50
UA EN RU
Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в России, - источники Иллюстративное фото: дроны ГУР атаковали российский НПЗ 8 марта (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс "Киришнефтеоргсинтез" в Ленинградской области России. Это произошло в ночь на 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники РБК-Украина в разведке, в ночь на 8 марта группа беспилотников атаковала предприятие "Киришнефтеоргсинтез" в Киришском районе Ленинградской области РФ.

По информации в местных пабликах, взрывы на объекте прогремели около шести утра. Сообщается, что в результате атаки был поврежден как минимум один из резервуаров предприятия. Информацию об атаке подтвердил и так называемый губернатор области.

Известно, что "Киришнефтеоргсинтез" является значительным предприятием нефтеперерабатывающей отрасли РФ и участвует в обеспечении российской оккупационной армии.

"Несмотря ни на что, Главное управление разведки продолжает демонтировать углеводородную отрасль агрессора, лишая российскую военную машину ее "кровеносной системы"", - отмечают источники.

Атака на НПЗ в Ленинградской области

В ночь на 8 марта в Ленинградской области России сообщали о взрывах. В сети пожаловались на атаку дронов на местный НПЗ.

Губернатор Ленинградской области утверждал, что один дрон сбили на подлете, а другой уничтожили над территорией предприятия. По словам российского чиновника, была повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 31 дрон.

В сети публиковали кадры пожара на заводе "Киришнефтеоргсинтез" (КИНЕФ). Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗ Главное управление разведки ГУР Война в Украине Атака дронов
NEWS
ВСУ не отходят из Курской области, окружения войск нет, - источники
ВСУ не отходят из Курской области, окружения войск нет, - источники
DAILY
"Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена