В России пожаловались на атаку дронов: в Туле прогремели взрывы

В ночь на 11 июля в Туле и Тульской области в России пожаловались на массированную атаку дронов.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на местные паблики и заявление губернатора Дмитрия Миляева.

"Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области", - заявил он. В то же время местные паблики распространяют видео. Россияне пожаловались на звуки взрывов в Алексине, а также в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ - Приборостроения и СПЛАВ. Также в России сообщили об атаке дронов в Липецкой области. Местные губернатор Артамонов заявил, что произошло возгорание в результате падения дрона. Также он добавил, будто один человек погиб, еще один пострадал.