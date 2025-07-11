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В России пожаловались на атаку дронов: в Туле прогремели взрывы

Пятница 11 июля 2025 05:36
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В России пожаловались на атаку дронов: в Туле прогремели взрывы Иллюстративное фото: дроны атаковали Тулу и область (t.me/GUmchs62)
Автор: Мария Рагуткина

В ночь на 11 июля в Туле и Тульской области в России пожаловались на массированную атаку дронов.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на местные паблики и заявление губернатора Дмитрия Миляева.

"Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области", - заявил он.

В то же время местные паблики распространяют видео. Россияне пожаловались на звуки взрывов в Алексине, а также в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ - Приборостроения и СПЛАВ.

Также в России сообщили об атаке дронов в Липецкой области. Местные губернатор Артамонов заявил, что произошло возгорание в результате падения дрона. Также он добавил, будто один человек погиб, еще один пострадал.

Атаки дронов в районе Тулы

Стоит отметить, что за последние месяцы Тула и область неоднократно подвергались атакам дронов.

В ночь на 22 мая беспилотники атаковали объекты военно-промышленного комплекса в двух областях Российской Федерации (РФ). В Туле прогремели взрывы и работала ПВО.

В частности, на дроны и "вспышки" жаловались жители Пролетарского района.

26 мая ударные беспилотники оставили жителей Тулы и области без света. Блэкаут коснулся также города Алексин.

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