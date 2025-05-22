ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны атаковали объекты ВПК в двух регионах России: что известно

Четверг 22 мая 2025 09:29
UA EN RU
Дроны атаковали объекты ВПК в двух регионах России: что известно Иллюстративное фото: дроны атаковали объекты ВПК в двух регионах России (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 22 мая неизвестные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в двух областях Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Неизвестными дронами были атакованы объекты ВПК России на Московщине, в Туле", - пишет Коваленко.

Тула

Как пишет "Милитарный", первая серия взрывов прозвучала около двух часов ночи по местному времени. Очевидцы жаловались на звуки, похожие на работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Позже губернатор Тульской области заявил о массированной атаке дрона и подтвердил работу ПВО. В частности сообщил о падении обломков БпЛА непосредственно в городе Тула.

Атака дронов продолжалась и после шести утра.

Московская область

Как пишет Министерство обороны России, с 00:00 до 05:30 ПВО страны-террориста якобы уничтожило и перехватило 35 дронов над территорией Московской области.

Удары Украины по территории России

Украина регулярно атакует военные цели, такие как заводы, склады боеприпасов, объекты логистики и нефтеперерабатывающие предприятия на территории России с целью снизить способность врага обеспечивать армию и вести войну.

Недавно дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дрони
NEWS
За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла 870 солдат и 140 единиц техники, - Генштаб
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич