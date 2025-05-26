Ударные беспилотники атаковали Тулу и область: у жителей исчезла электроэнергия

Ударные беспилотники снова атакуют Российскую Федерацию. В Туле были слышны взрывы, а у жителей населенных пунктов Тульской области пропала электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Отмечается, что в течение последнего часа над городом Тула было слышно большое количество взрывов.

В микрорайоне "Мясновое" после взрывов временно исчезала электроэнергия. Жители заметили кареты скорой, которые направлялись на окраину города.

Также в соцсетях публикуют видео, на котором можно увидеть взрыв на земле во время атаки БПЛА. Официальных данных об атаке пока нет, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Фото: скрин с видео (t.me/ostorozhno_novosti/37008)

Блэкаут в области

Как сообщает Telegram-канал Еж, о массовом отключении света сообщают жители нескольких городов Тульской области. Перед этим в небе было слышно 14 взрывов.

Блэкаут коснулся города Алексин и нескольких районов Тулы.

"В Привокзальном районе в субботу, 25 мая, в 23:10 свет исчез на семи улицах. Сейчас специалисты проводят работы по устранению последствий аварии. Причина отключения не установлена. Звуки, похожие на БПЛА, слышали в Новомосковске", - говорится в сообщении.

По данным пабликов, ударные беспилотники также атаковали Нижегородскую область. В аэропорту Стригино введен план "Ковер".

В 00:47 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО еще одного украинского БПЛА, направлявшегося в сторону столицы.