Россию вторые сутки подряд атакуют дроны: ПВО сбивала цели возле Москвы

Российская Федерация вторые сутки подряд находится под атакой ударных беспилотников. Дроны массированно атакуют приграничные с Украиной области и Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ, мэра Москвы Сергея Собянина и российские паблики.

В оборонном ведомстве сообщили, что с 20.00 по 23.50 по Московскому времени (в настоящий момент идентично Киевскому) дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 77 беспилотных летательных аппаратов:

42 - над территорией Курской области;

14 - над территорией Белгородской области;

девять - над территорией Московского региона;

восемь - над территорией Орловской области;

два - над территорией Калужской области;

по одному - над территориями Рязанской и Тульской областей.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин в 22:29 сообщил об уничтожении шести беспилотников, а в 23:07 - об уничтожении еще трех дронов, летевших в направлении российской столицы.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Тульская и Липецкая области

Тем временем беспилотники летают над городом Елец Липецкой области. Местные жители слышали около четырех взрывов.

К тому же, дроны атакуют Тульскую область. По данным Telegram-канала Mash, жители Пролетарского района сообщили о характерных звуках и вспышках, начавшихся в 23:45.

О взрывах в небе сообщили и жители города Новомосковск Тульской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, громкие удары были слышны около полуночи в разных частях города. Предварительно, работала ПВО по беспилотникам.