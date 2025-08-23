ua en ru
В России умер пропагандист, которого Украина обменяла в 2019 году

Москва, Суббота 23 августа 2025 11:35
В России умер пропагандист, которого Украина обменяла в 2019 году Фото: Кирилл Вышинский (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Москве умер российский пропагандист Кирилл Вышинский. Он работал и был задержан в Украине, вернулся в РФ в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как пишут российские СМИ, Вышинский был и.о. диктора "Россия сегодня" и занимал ряд руководящих должностей в государственных медиаструктурах. Был так называемым членом совета по правам человека при Кремле. На выборах 2024 года был доверенным лицом диктатора Владимира Путина.

Вышинский умер в Москве 23 августа в возрасте 58 лет. Причина смерти - тяжелая болезнь.

Кирилл Вышинский родился в Днепре, возглавлял "РИА Новости Украина". В 2018 году он был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, распространял пророссийскую пропаганду.

В 2019 году Вышинский стал участником обмена заключенными по формуле "35 на 35". Обмен был согласован в первые месяцы после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины. Российские власти тогда выпустили ряд украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Напомним, недавно СБУ разоблачила 12 приспешников предателя Виктора Медведчука. Их разоблачил пророссийский блогер и "политический эксперт" из медийного пула Медведчука - Кирилл Молчанов.

Также отметим, что ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских пропагандистов и предателей. В списке оказались Юлия Латынина, Андрей Серебрянский, Геннадий Балашов, Наталья Королевская, Татьяна Аксененко.

