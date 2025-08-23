В России умер пропагандист, которого Украина обменяла в 2019 году

В Москве умер российский пропагандист Кирилл Вышинский. Он работал и был задержан в Украине, вернулся в РФ в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Как пишут российские СМИ, Вышинский был и.о. диктора "Россия сегодня" и занимал ряд руководящих должностей в государственных медиаструктурах. Был так называемым членом совета по правам человека при Кремле. На выборах 2024 года был доверенным лицом диктатора Владимира Путина.

Вышинский умер в Москве 23 августа в возрасте 58 лет. Причина смерти - тяжелая болезнь.

Кирилл Вышинский родился в Днепре, возглавлял "РИА Новости Украина". В 2018 году он был арестован по обвинению в госизмене. По данным следствия, распространял пророссийскую пропаганду.

В 2019 году Вышинский стал участником обмена заключенными по формуле "35 на 35". Обмен был согласован в первые месяцы после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины. Российские власти тогда выпустили ряд украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова.