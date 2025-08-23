ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Росії помер пропагандист, якого Україна обміняла у 2019 році

Москва, Субота 23 серпня 2025 11:35
UA EN RU
У Росії помер пропагандист, якого Україна обміняла у 2019 році Фото: Кирило Вишинський (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Москві помер російський пропагандист Кирило Вишинський. Він працював і був затриманий в Україні, повернувся в РФ у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть російські ЗМІ, Вишинський був в.о. диктора "Россия сегодня" і обіймав низку керівних посад у державних медіаструктурах. Був так званим членом ради з прав людини при Кремлі. На виборах 2024 року був довіреною особою диктатора Володимира Путіна.

Вишинський помер у Москві 23 серпня у віці 58 років. Причина смерті - важка хвороба.

Кирило Вишинський народився у Дніпрі, очолював "РИА Новости Украина". У 2018 році він був заарештований за звинуваченням у держзраді. За даними слідства, поширював проросійську пропаганду.

У 2019 році Вишинський став учасником обміну ув'язненими за формулою "35 на 35". Обмін було погоджено у перші місяці після вступу Володимира Зеленського на посаду президента України. Російська влада тоді випустила низку українських політв'язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила 12 поплічників зрадника Віктора Медведчука. Їх виказав проросійський блогер та "політичний експерт" з медійного пулу Медведчука - Кирило Молчанов.

Також зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти російських пропагандистів і зрадників. У списку опинилися Юлія Латиніна, Андрій Серебрянський, Геннадій Балашов, Наталія Королевська, Тетяна Аксьоненко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Пропагандист
Новини
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"